Zwei Fälle von Unfallflucht im Frankenthaler Umland hat die Polizei gemeldet: Am Freitagabend fuhr ein Auto in der Georgenstraße in Bobenheim-Roxheim gegen eine Laterne und eine Hauswand. Das Fahrzeug – laut Zeugen ein dunkler älterer BMW mit RP-Kennzeichen – dürfte erkennbar beschädigt sein. An Haus und Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Außerdem ist im Zeitraum Donnerstag/Freitag zwischen Heßheim und Heuchelheim an der Einmündung in Richtung Beindersheim ein Straßenschild umgefahren worden. Die Reifenspuren lassen auf einen LKW schließen. Sachschaden: 500 Euro.