Zu einem Zusammenstoß bei einem Überholmanöver und einer Unfallflucht ist es am frühen Sonntagnachmittag auf der K25 in Fahrtrichtung Berghausen gekommen. Laut Polizei wollten ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Mercedes-SUV sowie ein Opel-Fahrer einen langsamer fahrenden SUV überholen. Als der Opel hinter dem weißen Mercedes zum Überholen ausscherte und schon beschleunigt hatte, setzte auch der weiße Mercedes plötzlich zum Überholen an, ohne auf den Opel zu achten. Dessen Fahrer, ein 22-jähriger Römerberger, musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei Speyer bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.