In Viernheim erleidet ein 63-Jähriger offenbar einen medizinischen Notfall. Er wird erst zwei Tage später bewusstlos auf einem Dach entdeckt.

In Viernheim kam es am Karfreitag zu einem großen Rettungseinsatz. Ein 63-jähriger Dachdecker aus Neuhofen ( Rhein-Pfalz-Kreis) ist nach einer privaten Suchaktion bewusstlos auf einem Dach im Bereich Großer Stellweg/Werkstraße gefunden worden. Nach Angaben der Feuerwehr und Familie lag der Mann dort vermutlich bereits seit zwei Tagen.

Der Mann galt seit Mittwoch als vermisst, nachdem er zu einem Termin in Viernheim aufgebrochen war. Als er nicht zurückkehrte, alarmierten Angehörige die Polizei. Auch Krankenhäuser in der Region wurden überprüft - zunächst ohne Erfolg.

Erst am Freitag entdeckten Freunde bei einer privaten Suchaktion den Firmenbus des Mannes auf einem Parkplatz. In der Nähe führte eine Leiter auf das Dach, wo sie den 63-Jährigen schließlich fanden und den Notruf alamierten.

Die Feuerwehr brachte den Mann mithilfe einer Drehleiter nach unten. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, operiert und in ein künstliches Koma versetzt. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Eine genaue medizinische Ursache ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß.