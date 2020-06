Im Speyerer Umland gibt es zwei neue Fälle von Covid-19 an Schulen. Wie die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Montag informiert hat, sind eine Einrichtung in Dudenhofen und eine in Römerberg betroffen.

Der erste Fall betrifft laut Kreisverwaltung die Realschule plus in Dudenhofen. Dort war bereits vor zwei Wochen ein Corona-Fall bekannt geworden. Nun ist eine weitere Infektion bestätigt: „Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft und die Eltern wurden über den Vorfall informiert. Auch die Schulaufsicht wurde darüber in Kenntnis gesetzt“, teilt Kreis-Sprecherin Kornelia Barnewald mit.

Der betroffene Schüler befinde sich nach dem positiven Test in Quarantäne. Die Mitschüler aus der Lerngruppe des betroffenen Schülers würden durch ein mobiles Team des Ludwigshafener Klinikums vor Ort getestet und bis zum Ergebnis in häusliche Quarantäne versetzt. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises habe alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, versichert die Kreis-Sprecherin. „Dazu gehören insbesondere die Recherche weiterer Kontaktpersonen und des möglichen Wegs der Infizierung.“ Auch sei die Ordnungsbehörde darüber informiert, wer in Quarantäne bleiben müsse.

Abhängig von den Testergebnissen werde über weitere Maßnahmen entschieden. Dies geschehe in enger Zusammenarbeit mit der Schule. „Der Unterricht an der Realschule plus in Dudenhofen wird weiter fortgesetzt“, sagt Barnewald. Die Schule verfüge über ein umfassendes Konzept mit Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Die Schulleitung betont, dass alle Vorgaben eingehalten wurden.

Ein weiterer bestätigter Covid-19-Fall wurde an der Grundschule im Römerberger Ortsteil Berghausen gemeldet. „Auch hier werden die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe des infizierten Schülers getestet und bis zum Ergebnis in die häusliche Quarantäne versetzt“, informiert die Kreis-Sprecherin. Der Schulbetrieb werde normal fortgesetzt.zin