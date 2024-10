Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 7.50 Uhr, zwei geparkte Autos in der Neuhofener Straße in Waldsee beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei entstand an einem der Autos erheblicher Schaden an der linken Seite. Beim zweiten Auto wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4500 Euro. Am Verursacherfahrzeug dürfte sich an der rechten Flanke ein korrelierender Streifschaden befinden, vermutet die Polizei. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile eines Peugeot Captur gefunden, was zur Identifizierung des Verursacherfahrzeugs beitragen könnte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.