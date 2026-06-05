Hier trifft Bewegung auf Inklusion: Zum regelmäßigen Sporteln in gemeinschaftlicher Runde laden der TV Dannstadt mit Unterstützung von Evi Weis, Sport-Inklusions-Lotsin der Region Vorderpfalz, und Anna Pec-Schmitt, Bewegungsmanagerin Kreis Rhein-Pfalz, ein. Auf dem Programm stehen gemeinsames Laufen, gymnastische Übungen, Dehnung sowie Elemente zur Sturzprophylaxe, heißt es in der Ankündigung. Der Bewegungstreff für alle mit und ohne Beeinträchtigung findet ab sofort immer freitags, um 10:30 Uhr beim TV Dannstadt in der Angelstraße 17 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung über Evi Weis (Telefon 0171 5810390, E-Mail: e.weis@silo.lsbrlp.de) oder über Anna Pec-Schmitt (Telefon 0171 1048533, E-Mail: a.pec-schmitt@lsbrlp.de).