Auch über die Rückkehr der Kommunalpolitik in den Normalbetrieb machen sich die Verbands- und Ortsgemeinden Gedanken. In der Verbandsgemeinde Rheinauen wurde in den vergangenen Monaten konsequent auf Videokonferenzen gesetzt, wenn es darum ging, wie die Ausschüsse und Räte tagen. „Es ist angedacht, die Sitzungen nach den Sommerferien wieder in Präsenz stattfinden zu lassen“, sagt Büroleiter Detlef Schneider. In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen waren Videokonferenz-Sitzungen die Ausnahme geblieben. Die Räte und Ausschüsse waren stattdessen für die Präsenzsitzungen auf größere Räume und Hallen ausgewichen. „Die Tendenz ist, überall wieder in Präsenzsitzungen überzugehen“, sagt der büroleitende Beamte Stefan Schall. Wie lange die Sitzungen noch in den Ausweichquartieren stattfinden, müsse noch geprüft werden. Denn diese werden mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen auch verstärkt wieder von den Vereinen gebraucht. In der Verbandsgemeinde Lingenfeld sollen laut Büroleiter Jens Hinderberger voraussichtlich Ende Juni wieder alle Sitzungen in Präsenz stattfinden. Das sei auch wichtig, weil einige Satzungen nur so beschlossen werden könnten. Ende des Monats tagen zum Beispiel der Ortsgemeinderat Lingenfeld (am 29. Juni) und der Verbandsgemeinderat (am 30.).