Ein roter Lastwagen hat am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Holzstraße in Dudenhofen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Tiguan beschädigt und ist danach weggefahren. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 1500 Euro. Laut einer Zeugin fuhr der Lastwagen in Richtung Rathausplatz davon. Da das Kennzeichen des Unfallverursachers nicht bekannt ist, sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.