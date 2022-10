Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am späten Sonntagabend in der Mörschstraße in Waldsee passiert ist. Den Beamten wurde gegen 23.30 Uhr gemeldet, dass ein Rollerfahrer gestürzt sei. Vor Ort sahen sie, dass der 16 Jahre alte Fahrer ein geparktes Auto beschädigt hatte. Als Grund gab der Jugendliche an, er sei zuvor mit einem Wagen zusammengestoßen, dessen Fahrer einfach weitergefahren sei. Doch die Spuren am Unfallort erregten Zweifel an dieser Geschichte. Auch lägen Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum vor, so die Polizei, und er sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Der leicht verletzte Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 2500 Euro. Wer etwas zum Unfallhergang sagen kann, wendet sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.