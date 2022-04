Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits vor rund zwei Wochen, am 7. April, in Bobenheim-Roxheim abspielte. Dort war eine Fußgängerin auf dem Parkplatz des Globus-Markts gegen 10.15 Uhr von einem Auto erfasst worden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht Personen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Wer an diesem Donnerstag etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Frankenthal melden.