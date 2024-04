Reichlich rüpelhaft soll sich wohl ein 55-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 12.20 Uhr in Mutterstadt verhalten haben. Laut Polizei soll er in der Ludwigshafener Straße mit seinem weißen BMW einen 66-jährigen Autofahrer durch dichtes Auffahren und Lichthupe genötigt haben. In der Speyerer Straße habe eine Frau, die mit einem Kinderwagen die Straße querte, wegen der Fahrweise zur Seite springen müssen. Der 55-Jährige habe ein weiteres Auto überholt und sei mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Den Fahrer traf die Polizei zu Hause an, ihn erwarte nun ein Strafverfahren. Zeugen, besonders die Frau mit dem Kinderwagen, mögen sich melden: Telefon 06235 495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.