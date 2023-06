Ein Passant hat der Polizei am Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer gemeldet, der ihm in der Mutterstadter Waldstraße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Nach den Angaben des Zeugen konnten der Halter des Fahrzeugs und dessen Wohnsitz ermittelt werden. An der Adresse trafen die Beamten dem Bericht zufolge auf einen 41-jährigen Schifferstadter, der stark nach Alkohol roch. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem Mann wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.