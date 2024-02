Ein zehn Jahre alter Junge ist am Mittwochabend in der Landauer Straße in Dudenhofen von einem Hund gebissen worden. Laut Polizei war das Kind dort gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs. Durch den Biss wurde der Zehnjährige leicht verletzt. Polizeibeamte trafen die Hundehalterin in der Nähe an und konfrontierten sie dem Tatvorwurf. Der Vater des geschädigten Jungen wollte sich im Anschluss selbstständig um die weitere Versorgung seines Sohnes kümmern. Die Hundehalterin erwarten nun ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.