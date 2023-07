Die Anschaffung zehn zusätzlicher Fahrradboxen für die beiden Römerberger Bahnhaltepunkte hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befürwortet. Die Verwaltung soll nun Angebote für Boxen mit digitalem Schließsystem einholen. Diese sollen per Handy-App auch stunden- oder tageweise gemietet werden können. Damit hätten Bürger die Möglichkeit, ihr Fahrrad auch ohne Vertragsbindung sicher abzustellen. Solche Fahrradboxen gibt es schon im benachbarten Lingenfeld.

Derzeit seien in Römerberg vier Boxen in Heiligenstein und fünf in Berghausen frei, die aber nur für längere Zeiträume über die Gemeinde vermietet werden. Die Kosten für die zehn Boxen liegen bei zirka 23.000 Euro. Das Land fördere die Anschaffung mit 75 Prozent. Die Mittel, die die Gemeinde beisteuern muss, sind bereits im Haushalt eingeplant. Es sollen jeweils fünf Boxen an den Bahnhof Heiligenstein und fünf an den Bahnhof Berghausen kommen.