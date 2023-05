Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andrea Flach-Meyerer ist eine Yogalehrerin, die nicht nur für die breite Masse da ist. Sie geht auf Gruppen ein, denen Aufmerksamkeit beim Thema Sport fehlt. Senioren etwa. Oder neuerdings Krebspatienten. Sie sollen Kraft schöpfen.

Keine Power, dafür sanfte Bewegungen. Das ist es, was die beiden Gruppen benötigen. Bei Krebspatienten spricht Andrea Flach-Meyerer sowohl Menschen an, die noch in der Behandlung stecken, als auch