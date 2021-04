Mit seinen Wutschreien wegen eines Computerspiels hat ein 13-Jähriger am Ostersonntag in Mutterstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 23 Uhr ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße eine Streife gerufen, weil er Schreie aus der Nachbarwohnung gehört und befürchtet hatte, dass jemand in Not ist. Die Beamten seien auf den 13-Jährigen gestoßen, der gerade das Spiel „Fortnite“ gespielt habe und seinem Ärger über den Spielverlauf mit lautem Gebrüll Luft gemacht habe.

Der Junge wurde zur Ruhe ermahnt.