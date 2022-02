Innerhalb einer Woche hat sich im Rhein-Pfalz-Kreis die Anzahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, um 1556 auf 23.692 erhöht. Im Kreis Bad Dürkheim stieg die Anzahl um 1918 auf 16.185.

Ein Blick auf die vom Land veröffentlichte Statistik zeigt: Zwischen dem 18. und 25. Februar sank der Inzidenzwert (gemeldete Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) im Rhein-Pfalz-Kreis von 999,7 auf 792,9 und im Nachbarkreis von 1588,7 auf 1464,6. In dieser Zeit ist den beiden Gesundheitsämtern zufolge nur eine Person im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, und zwar in Neidenfels. Sie war über 90 Jahre alt, und das Amt weiß nicht, ob sie geimpft war. Am Freitag meldeten die Behörden 5763 aktuelle Covid-19-Fälle im Rhein-Pfalz-Kreis und 5692 im Kreis Bad Dürkheim.

30 Tote in elf Kommunen

Und wie haben sich von Freitag bis Freitag die Zahlen in den einzelnen Kommunen entwickelt? In Bobenheim-Roxheim kamen 104 Fälle hinzu, sodass dort nun 406 aktuelle Ansteckungen und seit Beginn der Zählung insgesamt 1428 Infektionen in der Liste stehen. Der Anstieg in Beindersheim: plus 71 auf 635, aktuell 228. Großniedesheim plus 13 auf 166, aktuell 42, Heßheim plus 31 auf 393, aktuell 104, Heuchelheim plus 21 auf 153, aktuell 50, Kleinniedesheim plus zehn auf 153, aktuell 45 und Lambsheim plus 56 auf 923, aktuell 260.

Der Kreis Bad Dürkheim meldete für Dirmstein insgesamt 315 laborbestätigte Corona-Fälle, aktuell sind es 85. Das sind 19 mehr als am Freitag vor einer Woche. Gerolsheim, Großkarlbach und Laumersheim werden in der Statistik zusammengefasst. Dort sind derzeit 123 Personen infiziert, und mit 45 neuen Fällen seit dem 18. Februar sind es jetzt insgesamt 423. Die bisherigen Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen: Bobenheim-Roxheim sieben, Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim 13, Dirmstein, Gerolsheim, Großkarlbach und Laumersheim zusammen zehn.