An Karfreitag wird traditionell Fisch gegessen. Vereine im Speyerer Umland bieten unterschiedliche Sorten zum Mitnehmen oder zum Verzehr vor Ort an. Eine Übersicht:

Der Angelsportverein Berghausen lädt für Karfreitag ab 11 Uhr auf das Vereinsgelände an der Großen Hohl ein. Es gibt frisch gebackene Zander und Zanderfilet sowie Seehechtfilet aus der eigenen Fischbäckerei mit Kartoffelsalat und/oder Brötchen sowie Calamares und Lachs-/Heringsbrötchen. Alle Gerichte können nach Vereinsangaben zum Mitnehmen verpackt werden. Gemäß den gültigen Corona-Regeln kann der Fisch aber auch vor Ort gegessen werden. Der ASV wird den Biergarten bestuhlen. Es wird darum gebeten, Abstand zu halten und abseits des Sitzplatzes eine Maske zu tragen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es auch bei der Sportanglervereinigung Römerberg wieder soweit: Das Fischessen findet am Karfreitag in den Sereswiesen statt. Auf dem Speiseplan stehen an diesem Tag ganze Zander, Zanderfilet, Rotbarschfilet, Calamares sowie erstmals Fischburger.

Beim Angelsportverein in Lingenfeld gibt es am Karfreitag von 11 bis 15 Uhr gebackene ganze Zander, Rotbarschfilets, Fischbrötchen, Kartoffelsalat sowie Kaffee und Kuchen.

Auch die Lingenfelder Kleintierzüchter richten ein Karfreitagsfischessen aus – von 11.30 bis 17 Uhr. Es werden ganze Forellen, Zanderfilet sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

In Schwegenheim lädt der SPD-Ortsverein zum Fischessen ab 11.30 Uhr im Dorfgemeinschaftsraum ein. Bei gutem Wetter gibt es auch Sitzmöglichkeiten im Außenbereich. Angeboten werden Zanderfilets mit Kartoffelsalat.