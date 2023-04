Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Karfreitag, 7. April, wird angesichts des Leidens Jesu am Kreuz traditionell Fisch gegessen. Einige Vereine im Speyerer Umland bieten Fisch zum Kauf und zum Verzehr vor Ort an. Ein Überblick, wo es was gibt.

In Römerberg lädt der Angelsportverein Berghausen ab 11 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Großen Hohl zum Fischessen ein. Angeboten werden laut dem ASV frisch gebackene Zander, Zanderfilet,