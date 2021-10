Der Winter steht kurz vor der Tür. Die dunkle Jahreszeit nutzen Einbrecher vermehrt, um in fremde Wohnungen zu gelangen. So wie jüngst in Böhl-Iggelheim. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

Die Tage werden kürzer, die Dunkelheit setzt früher ein und damit steigt die Einbruchgefahr. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen dem 12. und 16. Oktober in der Eichenstraße in Böhl-Iggelheim zu einem Einbruch durch ein Fenster. Die Bewohner des Einfamilienhauses waren zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Weil sie versäumt hatten, den Rollladen eines Büros im Erdgeschoss herunterzulassen, verschafften sich Unbekannte so Zutritt in die Wohnung. Es wurden Bargeld und Schmuck im unteren vierstelligen Wert gestohlen. Wer etwas Auffälliges gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden. In Mutterstadt sind Einbrecher vor Kurzem gescheitert, als sie in ein Reihenhaus in der Schlesierstraße einsteigen wollten. Möglicherweise wurden sie durch einen Alarmsensor gestört, als sie ein Fenster aufhebeln wollten.

Damit Urlauber nach ihrer Rückkehr keine böse Überraschung erleben, empfiehlt die Polizei, Nachbarn, Freunde oder Bekannte zu informieren, dass die Wohnung in der Zeit leer steht. Außerdem gibt sie folgende Tipps: „Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.“ Weitere Tipps zum Schutz vor Einbrüchen im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Am Freitag, 22. Oktober, laden die städtischen Sicherheitsberater für Senioren zusammen mit der Polizeiinspektion Schifferstadt von 9 bis 12 Uhr zu einem Informationsstand rund um das Thema Einbruchschutz auf den Schillerplatz ein. Es sei wichtig, die Bürger für effektive Sicherungstechnik am Eigenheim zu sensibilisieren, finden die Sicherheitsberater. Daher erfahren Besucher des Infostandes, welche Möglichkeiten es hierfür gibt. Zudem erhalten sie eine Grundschutzberatung zum Thema Einbruchschutz.