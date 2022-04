Schwimmbadfreunde aufgepasst: Über die kommenden Feiertage im Mai und Juni haben die Schwimmbäder im Rhein-Pfalz-Kreis ihre Öffnungszeiten geändert. Nicht an allen freien Tagen kann geplanscht, geschwommen und sauniert werden.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, haben an den Feiertagen die Bäder wie folgt geöffnet: Am Sonntag, 1. Mai, ist lediglich das Freizeitbad Aquabella in Mutterstadt mit Sauna von 9 bis 18 Uhr in Betrieb. Die Kreisbäder Heidespaß Maxdorf-Lambsheim, Schifferstadt und Römerberg haben an diesem Tag geschlossen.

An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, öffnet das Aquabella Mutterstadt von 9 bis 18 Uhr, das Bad und die Sauna im Heidespaß Maxdorf-Lambsheim von 9 bis 19 Uhr und das Schwimmbad in Schifferstadt von 10 bis 17 Uhr, in der Sauna dort kann von 9 bis 17 Uhr geschwitzt werden. Das Kreisbad in Römerberg bleibt an Christi Himmelfahrt geschlossen.

Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 5. und 6. Juni, sowie an Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni, können Badefreunde im Mutterstadter Aquabella Mutterstadt von 9 bis 19 Uhr ihre Bahnen ziehen, im Heidespaß-Bad kann ebenfalls von 9 bis 19 Uhr geschwommen und sauniert werden, in Schifferstadt öffnet das Kreisbad von 10 bis 19 Uhr und die Sauna von 10 bis 17 Uhr. Das Römerberger Schwimmbad bleibt auch an diesen Feiertagen geschlossen. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis. Weitere Informationen zu den Kreisbädern gibt es im Internet unter www.kreisbaeder.de.