Die amtsärztliche Untersuchung war für Montagmorgen anberaumt worden, Beamte der Polizeiinspektion wurden als Vollzugshilfe dazubestellt. Wohl nicht ohne Grund. Der 53-jährige Mutterstadter baute sich nach Polizeiangaben vor der Amtsärztin der Kreisverwaltung auf, äußerte sich verbal aggressiv und schrie herum. Seitens der Ärztin wurde schließlich eine Unterbringung in einer Fachklinik mit psychiatrischer Abteilung angeordnet. Da der 53-Jährige nicht freiwillig die Wohnung verlassen wollte, wurde er durch die eingesetzten Kräfte mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert. Hiergegen versuchte sich der Mann durch Winden, Drehen und Festhalten an Gegenständen erfolglos zu wehren. Schlussendlich gelang die Unterbringung in der Fachklinik. Die Beamten, die Amtsärztin sowie der 53-Jährige wurden nicht verletzt.