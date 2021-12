Die Weihnachtstage haben Einbrecher genutzt, um in Mutterstadt zuzuschlagen. Wie die Polizei berichtet, haben die bislang unbekannten Täter zwischen 26. Dezember, 15.50 Uhr, und 27. Dezember, 0.15 Uhr, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Ginsterstraße aufgehebelt. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt – und sucht Zeugen. Wer etwas von dem Einbruch mitbekommen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei den Ermittlern melden.