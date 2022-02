Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, in der Werkstraße in Berghausen die Heckscheibe eines Transporters eingeschlagen und mehrere Arbeitsgeräte aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird laut Polizei derzeit noch ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.