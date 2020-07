Das Kreisbad Aquabella in Mutterstadt ist seit dem 1. Juli geöffnet. Nun darf ab Donnerstag, 9. Juli, auch in Maxdorf und Schifferstadt wieder geschwommen werden. Dies teilt die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Freitag mit. Da die Online-Reservierung und der Badebetrieb „unter Pandemiebedingungen“ gut funktionieren, steht der Öffnung der nächsten beiden Hallen- und Freibäder nichts im Wege. Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, muss laut Kreisverwaltung auch in Maxdorf und Schifferstadt die Anzahl der Badegäste limitiert werden. Um einen möglichst reibungslosen Einlass zu ermöglichen, benötigen die Schwimmer Online-Tickets. Der Saunabetrieb wird voraussichtlich bis nach den Sommerferien nicht möglich sein.

Ferienprogramm vormittags in Schifferstadt

Der Zugang erfolgt in Maxdorf über folgende Zeitfenster: montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr sowie an Wochenenden von 11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr. In Schifferstadt sieht der Zeitplan wie folgt aus: montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags von 18 bis 21 Uhr sowie an Wochenenden von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Während der rheinland-pfälzischen Sommerferien (6. Juli bis 14. August) steht das Bad Schifferstadt an Werktagen vormittags für Ferienbetreuungsangebote aus kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung. Nach den Ferien wird für die Allgemeinheit auch vormittags geöffnet sein.

