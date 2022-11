Mit Musik von den Turmbläsern Viel Blech wird am Freitag der Bobenheim-Roxheimer Weihnachtsmarkt auf dem Kurpfalzplatz eingeläutet. Manch Gewohntes findet dort nicht mehr statt, dafür gibt es neue Ideen.

Um 18.30 Uhr geht die dreitägige Veranstaltung los. Festorganisator Mike Lemke von der Gemeindeverwaltung verspricht eine Fülle von Glühweinvarianten und erwartet einen recht großen Andrang. Aus den Gemeinde-Kitas stammt ihm zufolge der Weihnachtsbaumschmuck, die Rheinschüler verkaufen Selbstgemachtes, zum Beispiel gebrannte Mandeln, Eierlikör, Marmelade und Gebasteltes. Bekannte und neue Gesichter unter den anderen Beschickern bieten kunsthandwerkliche Waren an.

Elektrische Fahrgeschäfte wie Karussell oder Kindereisenbahn gibt es diesmal nicht, auch die gewohnte Bühne mit Ton- und Lichttechnik wird fehlen. Aus Energiespargründen wird laut Lemke außerdem die tägliche Öffnungszeit um eine Stunde auf 21 Uhr verkürzt. Auf ein Rahmenprogramm müssen die Besucher trotzdem nicht verzichten, es wird bei Regen unter die Arkaden verlegt. Am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr will der Sozialverein Kunterbunt Kindern etwas bieten: Im Kurpfalztreff können gegen einen Kostenbeitrag von drei Euro gekaufte Lebkuchen bemalt und verziert werden. Am Sonntag macht außerdem die Gemeindebücherei in ihren Räumen „Kino für die Kleinsten“. Gemeint sind Kamishibai, Boardstory und Bilderbuchkino. Über die Vorführzeiten wird am Büchereieingang informiert.

Mitmachkonzert am Sonntag

Weitere Programmpunkte: Am Samstag um 17.30 Uhr singt der Gospelchor voices@heaven, und um 19 Uhr stehen die Pfälzer Blasmusikanten aus Frankenthal auf dem Platz. Am Sonntag um 16.30 Uhr bieten die Frankenthaler Musiker Christian Schatka und Anna Philoan ein Mitmachkonzert für Kinder mit mitgebrachten Instrumenten an, eine Stunde später stellen sich Kindertanzgruppen aus Kleinniedesheim unter der Leitung von Sandra Kapper vor.

An allen drei Tagen werden im Kurpfalztreff Krippen ausgestellt, und bei der Kita Edith Stein werden Leckereien angeboten. Der Förderverein der Gemeindebücherei verkauft am Samstag im Eingang der Einrichtung Bücher.