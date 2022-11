Weihnachtliche Stimmung erwartet die Besucher in Mutterstadt am Herbert-Maurer-Platz am Rathaus und im Foyer. Dort findet am ersten Adventswochenende, 26. und 27. November, sowie am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, nach zwei Jahren Pause wieder der Weihnachtsmarkt statt.

Die Verkaufsbuden auf dem Platz am Rathaus sorgen für das leibliche Wohl der Besucher mit Glühwein und einigem mehr. Hobbykünstler bieten ihre handgefertigten Kreationen im Rathausfoyer an. Gestaltet wird der Weihnachtsmarkt von Mutterstadter Vereinen und Organisationen. Darüber hinaus wird der Partnerschaftsverein zusammen mit einer Besuchergruppe aus der polnischen Partnergemeinde Praszka am ersten Adventswochenende an einem gemeinsamen Stand Spezialitäten aus ihrer Heimat anbieten.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. November, 18.30 Uhr, von Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD) und der Blechbläsergruppe der Blaskapelle Mutterstadt. Bereits um 17 Uhr treten im Foyer des Rathauses die Singschule St. Medardus und der Kinderchor des Protestantischen Kirchenchors auf. Weihnachtliche Lieder erklingen dort am 27. November, 17 Uhr, mit dem Gemischten Chor des MGV Frohsinn und dem Chor des Pfarr-Cäcilien-Vereins. Um 18 Uhr lädt die neue Spielgruppe „Da Capo Akkordeon“ des 1. Handharmonika-Clubs Mutterstadt zu Weihnachtsliedern zum Mitsingen ein. Für musikalische Unterhaltung sorgt am 3. Dezember von 18 bis 19.30 Uhr die Musikantengruppe Edelweiß.

Ebenfalls am ersten und zweiten Adventswochenende findet zudem im benachbarten Historischen Rathaus die Ausstellung „Ton trifft Farbe“ mit Keramiken von Brigitta Ledig und Gemälden von Michael Kunz statt. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 25. November, 19 Uhr. Veranstalter ist die Kreisvolkshochschule.

Termin

Weihnachtsmarkt Mutterstadt, 26. November und 3. Dezember, jeweils 16 bis 21 Uhr, sowie 27. November und 4. Dezember, jeweils 15 bis 21 Uhr. Ausstellung „Ton trifft Farbe“ im Historische Rathaus, 26. November und 3. Dezember, jeweils 15 bis 20 Uhr, sowie 27. November und 4. Dezember, jeweils 15 bis 19 Uhr.