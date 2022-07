Über den Sachstand der Planungen für neue Kitas in Römerberg hat Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann auf eine Anfrage der Grünen im Ortsgemeinderat informiert: Zur geplanten fünfgruppigen Kita in Berghausen findet derzeit eine europaweite Ausschreibung für die Architektenleistungen statt. Bis 22. Juli müssen die Architekten ihre Angebote abgeben. Zwischen 15. und 19. August sollen die Entwürfe vorgestellt werden. Er werde dann zu einer Sondersitzung des Ortsgemeinderats in den Ferien einladen, sagte Hoffmann. Anfang Oktober soll einer der Architekten den Zuschlag erhalten.

Zur geplanten dreigruppigen Kita im Baugebiet W3 sei die „Umplanung samt Bauantrag“ in Arbeit, so die Information aus der Bauabteilung. Hoffmann will Nachhaken, was mit „Umplanung“ gemeint ist. Für die Natur-Kita-Gruppe liege der Bauantrag zur Unterschrift bereit.