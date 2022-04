Das protestantische Gemeindehaus in Bobenheim-Roxheim öffnet am Samstag, 30. April, wieder seine Türen zum beliebten Kleidertausch. Neu ist, dass es unter dem Titel „Kleiner Weg der Nachhaltigkeit“ flankierende Aktionen an anderen Stellen im Ort gibt.

Die Kleiderkammer des Sozialvereins Kunterbunt und die Organisatorinnen der Kleidertauschbörse tun sich an dem Tag zusammen, um den Second-Hand-Gedanken zu fördern. Von 14 bis 17 Uhr wird das Martin-Luther-Gemeindehaus in der Bobenheimer Straße 19 nun schon zum zwölften Mal zum Flohmarkt für gebrauchte Kleidung, wie immer ohne Geld. „Die Eintrittskarte ist mindestens ein Kleidungsstück oder ein Accessoire“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalterinnen. Wegen Corona gilt die 3G-Regel sowie Maskenpflicht.

Und so funktioniert es: Besucher legen ihre gut erhaltenen Sachen auf die Wühltische und suchen sich dafür andere Sachen aus. Die Obergrenze für Klamottenangebote liegt bei etwa 20 Teilen. Kinderkleidung ist tabu, um Flohmärkten in Kitas und Schulen keine Konkurrenz zu machen. „Ziel der Veranstaltung ist es, Fehlkäufen und Schrankhütern ein zweites Leben zu verleihen und die Altkleiderberge zu verringern“, so Helga Guthmann vom Orga-Team.

Wer bei dieser Tauschbörse nicht ausreichend fündig geworden ist, kann in der Kleiderkammer des Sozialvereins Kunterbunt, Kleinerweg 2, ebenfalls von 14 bis 17 Uhr, sein Glück versuchen. Dort gibt es auch Anziehsachen für Kinder. Vorbehalte, weil man selbst vielleicht nicht bedürftig ist, müssen nicht sein. Andrea Hettmannsperger zerstreut solche Bedenken, denn: „Dem Sozialverein geht es wie vielen karitativen Sammelstellen: Sie bekommen zu viele Kleiderspenden.“

Auf dem etwa zehnminütigen Fußweg von der Tauschbörse zur Kleiderkammer kann man gegenüber dem Friedhof die Bobenheim-Roxheimer Landfrauen treffen, die Waffeln und Kaffee anbieten. Im Hof des Anwesens an der Ecke Roxheimer Straße/Haardtstraße baut der Sozialverein sein Glücksrad auf und bietet Bücher und Accessoires an.

Komplettiert wird die Nachhaltigkeitsaktion vor der Kleiderkammer im Kleinerweg. Dort werden an dem Tag alte Brillen, Handys und Naturkorken gesammelt, um sie der Wiederverwertung zuzuführen. Betreiber dieser Sammelstelle ist die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen. Sie stellt zum Ausruhen auch Tische und Bänke auf und gibt gegen eine Spende Getränke aus. Und schließlich stellen an dem Samstag noch die Lebensmittelretterinnen vom Food-Sharing-Team Bobenheim-Roxheim sich und ihre Arbeit vor.

Noch Fragen?

Weitere Informationen im Internet unter www.sozialverein-kunterbunt.de. Fragen zur Kleidertauschbörse beantwortet Helga Guthmann per E-Mail an helgaxx@web.de.