Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was war, was kommt: Ob Neubaugebiet, Erschließungsstraße oder Zentrum Alte Schule – nichts war 2022 in Dannstadt-Schauernheim richtig einfach. Jedes Vorhaben hat so seine behördlichen Komplikationen, baulichen Schwierigkeiten oder gar Gegner. Wie es 2023 weitergeht? Die Ortsbürgermeisterin ist optimistisch gestimmt.

Aufwendig war fast jedes Thema, mit dem es Winkelmann im alten Jahr zu tun bekam. „Aber am arbeitsreichsten war das Neubaugebiet ,In den Kratzbügen’. Da hatten wir viele Einwendungen