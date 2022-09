Der Nahversorger-Markt Tegut in Schauernheim schließt. Sieben Jahre lang war der rund 700 Quadratmeter große Lebensmittelmarkt in der Neustadter Straße ein Anlaufpunkt, wenn es um den großen Wocheneinkauf oder die schnelle Besorgung zwischendurch ging. Am Freitag, 23. September, öffnet der Markt die Türen nun zum letzten Mal. Damit steht der Ortsteil zunächst ohne Lebensmittelmarkt da. Der Eigentümer stehe – so sagte es Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) kürzlich – mit möglichen Nachfolgern in Verhandlungen. „Wir sind selbst sehr traurig über diese Entwicklung“, fasst der für Tegut verantwortliche Bezirksleiter Per Mikkelsen die Situation zusammen, „aber am Ende des Tages war der Markt nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Er befindet sich am äußersten Rand unseres Verbreitungsgebietes, was logistisch schon immer eine Herausforderung war. Durch die steigenden Energiepreise ist die nachhaltige Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben, weshalb wir uns zur Schließung entschieden haben.“ Sämtliche Mitarbeitenden des Marktes hätten bereits wieder andere Beschäftigungen gefunden. Das ganze Team der Filiale bedanke sich bei seinen treuen Kunden.