Zum 1500. Mal jährt sich dieser Tage der Tod von König Sigismund, der im 6. Jahrhundert über Burgund herrschte. Was das mit dem Speyerer Umland zu tun hat? Sigismund ist Patron der katholischen Kirche in Heiligenstein. Stellt sich die Frage: Was bewegte die Menschen damals, einen nahezu unbekannten Kirchenpatron zu wählen? Eine Antwort darauf zu finden ist nicht ganz einfach. Ein Blick in die Geschichte gibt Hinweise.

Keine Frage: Die Heiligensteiner Kirche ist aus kirchenhistorischer Sicht nicht nur das bedeutendste Gotteshaus der Gemeinde Römerberg, sondern auch das älteste sakrale Bauwerk in der heutigen