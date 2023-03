Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein mittlerweile 21-Jähriger aus Römerberg soll von Dezember 2019 bis April 2021 sieben Mal mit Rauschmitteln – vor allem Marihuana und Ecstasy – gehandelt haben. Beim Verhandlungsauftakt am Amtsgericht in Speyer wurde klar, was für ein Mensch der 21-Jährige ist.

Die sieben Fälle hatte die Polizei aus Chatverläufen ermittelt. Es gab im April eine Durchsuchung seines Zimmers im Haus seiner Eltern. Dort förderten die Polizeibeamten einiges