Was für ein Brummer! Leni Müller und ihr Mann waren ziemlich verblüfft, als sie kürzlich in ihrem Garten in Bobenheim-Roxheim diesen großen Nachtfalter mit einer Flügelspannweite von fast zehn Zentimetern entdeckten. Der Schmetterling ließ sich bereitwillig in verschiedenen Posen fotografieren, sodass das Ehepaar genügend Fotos hatte, um eine Anwendung im Internet damit zu füttern. Das Ergebnis: Es muss sich um einen Windenschwärmer handeln. Die Art ist in Südeuropa, Afrika, Asien und Australien verbreitet und fliegt im Frühsommer nach Mitteleuropa ein. Deshalb nennt man den Windenschwärmer einen Wanderfalter. Wenn er nicht rechtzeitig nach Hause fliegt, ist es in unseren Gefilden um seinen Nachwuchs schlecht bestellt. Die Raupen können wegen des hiesigen Winters nicht überleben.