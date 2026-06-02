Die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen lädt Naturinteressierte und Familien mit Kindern zu einem abwechslungsreichen Waldtag für Samstag, 20. Juni, ein. Unter dem Blätterdach des Schifferstadter Waldes gehen die Teilnehmenden laut Ankündigung mit Waldpädagogin Petra Semik auf Entdeckungsreise. „Uralte Baumriesen, außergewöhnliche Überlebenskünstler sowie seltene Arten, die den Wald prägen, begegnen ihnen“, heißt es in der Mitteilung. Mit Mitmachspielen, Experimenten und Aktionen werde gemeinsam in die Welt der Baumhelden eingetaucht. Der Waldtag ist für 10.30 bis 13.30 Uhr angesetzt. Treffpunkt ist am Ende des Wohlfahrtsweges, der Parkplatz Hintereingang Waldfriedhof steht zur Verfügung. Das Team verlangt zehn Euro pro Person; eine Anmeldung über die Rucksackschule per E-Mail ist an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de nötig.