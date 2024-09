Was steht da im Wald, ganz still und stumm? Es sind Tierattrappen, die es beim Walderlebnistag in Hanhofen nicht nur zu bestaunen gab, sondern Teil eines Rätsels waren. Organisiert wurde der Tag vom Forstamt Pfälzer Rheinauen, der Ortsgemeinde und vielen Vereinen. Was der Wald zu bieten hat, stand dabei im Mittelpunkt, aber auch, was er dringend braucht.

Bei herbstlichen Temperaturen hat sich der Hanhofener Wald am Samstag noch in seinem schönsten Sommerkleid präsentiert: Grün, wohin der Blick fiel. Im Gegensatz zu den meisten Vorjahren seit