Aufgrund der massiven Trockenschäden im Wald müssen in diesem Winter sehr viele trockene und abgestorbene Bäume insbesondere entlang der Waldwege gefällt werden. Darauf hat Förster Georg Spang hingewiesen. Außerdem kann Brennholz bestellt werden, Sprechstunden müssen allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Viele Kiefern, Birken und Buchen, aber auch alte Eichen haben den Kampf gegen die Trockenheit verloren und stellen jetzt eine Gefahr für die Waldbesucher dar, betont der Förster. Verkehrssicherungsarbeiten würden nur an den Hauptwegen vorgenommen, nicht in den Waldbeständen und entlang von Trampelpfaden. Deshalb empfiehlt der Förster, wegen der Gefahr herunterfallender Äste auf den Hauptwegen und bei starkem Wind ganz aus dem Wald zu bleiben. Bei der Arbeit der Holzerntemaschinen werden die Waldbesucher gebeten, die Absperrungen zu beachten und sich Maschinen oder Waldarbeitern nicht zu nähern.

Genug dürres Holz da

„Es gibt noch wenig Restholz aus dem letzten Winter, was günstig und schnell erworben werden kann“, teilt Georg Spang weiter mit, „in diesem Jahr wird ausreichend Brennholz zur Verfügung stehen.“ Besonders dürre Kiefern seien günstig zu erwerben: Dies sei auch ökologisch sinnvoll, da fast die gleiche Brennleistung wie bei Laubholz erreicht werde, aber kein lebender Baum gefällt werden müsse.

Wegen der Pandemie finden keine Brennholzsprechstunden in Schifferstadt statt. Die Anmeldung von Brennholz kann erfolgen per E-Mail an georg.spang@wald-rlp.de, Telefon 06232/6580859 (zwischen 14.30 und 17 Uhr), oder mit Anmeldezettel (an der Infotheke des Rathauses erhältlich). Anzugeben seien Name, Adresse und Telefonnummer, Ortswunsch, Art und Menge des Holzes mit maximalem Durchmesser und eine Kopie des Motorsägenscheins.