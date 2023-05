Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beerenstarke Zeiten kommen auf uns zu. Glasklare Sache. Bei einem Spaziergang entlang der Waldränder mit Volker Westermann begutachten wir Schlehe, Vogelbeere, Hagebutte und Weißdorn – und probieren auch todesmutig die ein oder andere Frucht. „Die sind nicht giftig, die wollen nur vernascht werden“, witzelt der Förster. Na dann, wohl bekomms!

Na ja, lecker ist anders. Wenig fruchtig, dafür ganz schön mehlig. So fühlt sich eine Weißdornbeere im Mund an. „Damit wurde in schlechten Zeiten ja auch das Mehl