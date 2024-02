Die Gemeindeverwaltung Mutterstadt sucht für die Europa- und Kommunalwahlen am Sonntag, 9. Juni, Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich als Wahlhelfer engagieren möchten. Zur Ermittlung der Kommunalwahlergebnisse ist es erforderlich, dass die Wahlhelfer auch am Montag, 10. Juni 2024, vormittags, zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Als Wahlhelfer ist man Mitglied des Wahlvorstands in einem Stimmbezirk und begleitet die Wahlhandlung am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal. Danach übernehmen die Wahlhelfer die Auszählung der Stimmzettel und halten das Wahlergebnis in einer Niederschrift fest. Die Ergebnisse der Europa- und Bezirkstagswahlen werden laut Gemeindeverwaltung sonntags abschließend ermittelt. Bei den Gemeinderats- und Kreistagswahlen ist die Ergebnisfeststellung umfangreicher. Aufgrund der Möglichkeit, dort Personenstimmen über verschiedene Listen hinweg zu vergeben, erfolgt das Auszählen mittels eines EDV-Verfahrens erst am Montag ab 8 Uhr zentral im Rathaus.

Die Wahlvorstände sollen nach Wunsch der Gemeinde ausreichend besetzt werden, sodass es am Wahlsonntag möglich ist, Pausen einzulegen. Für Verpflegung in den Wahllokalen sei gesorgt, zudem erhalten alle Wahlhelfer je Einsatztag ein Erfrischungsgeld in Höhe von 30 Euro. Schüler und Studenten kann auf Wunsch eine Teilnahmebescheinigung für Bewerbungszwecke ausgestellt werden. Interessenten können sich beim Wahlamt im Rathaus, Zimmer 206/207, Katja Unold-Zimmer oder Gunther Holzwarth, telefonisch unter 06234 9464-54 oder -55 oder per E-Mail an wahlen@mutterstadt.de melden.