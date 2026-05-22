Der RPR1-„Fachmann“ Handwerker Peters gastiert mit seinem Programm „Lachkräfte-Mangel – Abhilfe für Baustelle & Leben“ am Samstag, 12. September, 20 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Birkenheide. Karten kosten laut einer Pressemitteilung des Heimat- und Kulturvereins im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 27 Euro. Vorverkaufsstellen: Kfz-Acker, Bruchweg 36, Schul- und Schreibbedarf Becker, Hauptstraße 92, Lotto-Toto Postagentur, Waldstraße 20. Möglich ist demzufolge auch eine Ticketvorbestellung per E-Mail. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Seite www.hkv-birkenheide.de im Internet.