Weil sie die Vorfahrtsregelung missachtet hat, ist eine 45-jährige Fahrradfahrerin am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen verletzt worden und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, missachtete die Dudenhofenerin am Kreuzungsbereich Johann-Walter-Straße die Vorfahrt einer vorfahrtsberechtigten, ebenfalls aus Dudenhofen stammenden 58-jährigen Autofahrerin. Dadurch kam es zum Zusammenstoß von Fahrrad und Auto, wobei die Radlerin verletzt wurde. Den Sachschaden an Fahrrad und Auto schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.