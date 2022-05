Am Freitag ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern in Bobenheim-Roxheim beinahe eskaliert. Gegen 17 Uhr hatte ein 68-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Frankenthaler Straße laut Polizeibericht einem 30-Jährigen die Vorfahrt genommen, sodass beide stark abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin kam es zum Streitgespräch, in dem der 68-Jährige den anderen Mann beleidigte und zu schlagen versuchte. Anschließend fuhr er davon. Als die Polizei wenig später vor seiner Haustür stand, konnte bei dem 68-Jährigen Atemalkohol festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 68-jährigen Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.