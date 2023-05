Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 6. März wird der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim auf acht Jahre neu gewählt. Zwei Männer bewerben sich um den Posten. Doch was hat der Chef einer solchen Kommunalverwaltung per Gesetz eigentlich zu tun, und wie viel springt dabei für ihn heraus?

Welche Verantwortung hat der Chef der Verbandsgemeinde?

Der hauptamtliche Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim arbeitet für sechs Ortsgemeinden