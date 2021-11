Trotz des kühlen und nassen Sommers gehe das Absterben insbesondere der Kiefern im Mutterstadter und Schifferstadter Wald sowie das Sterben der Eschen im Auewald weiter. Darauf weist Revierleiter Georg Spang hin. Arbeiten zur Verkehrssicherung seien daher nötig.

„Viele Kiefern, Birken, Buchen, aber auch alte Eichen haben den Kampf gegen die Trockenheit verloren und stellen jetzt eine Gefahr für die Waldbesucher dar“, berichtet der Förster. Die jetzt beginnenden Verkehrssicherungsarbeiten würden nur an den Hauptwegen durchgeführt. In den Waldbeständen und entlang von Trampelpfaden würden diese „Trockenständer“ nicht gefällt. Deshalb empfiehlt der Förster, wegen der Gefahr herunterfallender Äste insbesondere bei Wind auf den Hauptwegen und bei starkem Wind ganz aus dem Wald zu bleiben.

Zum Einsatz kommen bei den Arbeiten große Forstschlepper. „Diese Maschinen arbeiten pfleglich und schnell, haben aber keine ,Rundum-Augen’. Es besteht Lebensgefahr, wenn sich jemand einer Holzerntemaschine nähert“, warnt Spang, der darum bittet, die Absperrungen zu respektieren und sich auf keinen Fall Maschinen oder Waldarbeitern zu nähern. Nach rund zwei Jahren Pause werde im Dezember auch wieder regulär „durchforstet“.

In diesem Jahr wird ausreichend Brennholz zur Verfügung stehen, teilt Spang weiter mit. Besonders dürre Kiefern könnten günstig erworben werden, ebenso Restholz aus dem letzten Winter. Mit den Kiefern werde fast die gleiche Brennleistung wie bei Laubholz erreicht, es müsse aber kein lebender Baum gefällt werden.

Wegen der Pandemie finden in diesem Jahr keine Brennholzsprechstunden in Schifferstadt statt. Wer Holz benötigt, muss sich anmelden mit Namen, Adresse mit Telefonnummer, Ortswunsch und Art des Holzes, Menge und Kopie des Motorsägenscheines. Anmeldung per Mail an georg.spang@wald-rlp.de, Telefon 06232 6580859 (zwischen 14.30 und 17 Uhr) oder mit Anmeldezettel (an der Infotheke des Rathauses erhältlich). Die Preise für Brennholz entsprechen dem Vorjahr.

Für die Aufarbeitung von Brennholz im Kommunalwald ist ein Nachweis über die Teilnahme an einem Motorsägelehrgang erforderlich. Selbstwerbung von Brennholz sei generell nur vom 1. Dezember bis 30. März möglich. Noch nicht aufgearbeitetes Holz aus dem Vorjahr soll bis Ende November gesägt und aus dem Wald abtransportiert sein.