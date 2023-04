Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer aus der Ukraine nach Deutschland flieht, der mag dem Krieg entkommen sein. Anfeindungen, sogar Bedrohungen oder gar Schlimmeres können Ukrainer aber auch hierzulande erleben. Denn es gibt auch in Deutschland Anhänger des russischen Präsidenten Putin, die in Menschen aus der Ukraine ihre Feinde sehen. Auch in Speyer und im Umland gab es schon Vorfälle.

Paul Neumann, Osteuropa-Kenner aus Römerberg, der viele ukrainische Flüchtlinge unterstützt und ihnen als Übersetzer hilft, ist es wichtig, das Thema öffentlich zu machen.