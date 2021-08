Er sei von seiner Nachbarin in seine eigene Wohnung eingeschlossen worden und käme nicht mehr heraus: Mit diesem Hilferuf wandte sich ein 26-jähriger Mann aus Mutterstadt am Donnerstagmittag an die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Wohnungstür vom Treppenhaus aus mit einem Holzkeil blockiert worden war. Der Mann gab nach seiner Befreiung an, rund 30 Minuten eingesperrt gewesen zu sein. Die 77-jährige Nachbarin räumte laut Polizei ein, die Tür versperrt zu haben, machte aber sonst keine Angaben. Die Polizei ermittelt nun wegen Freiheitsberaubung.