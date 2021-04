Volkshochschule unter Corona-Bedingungen, das ist schwierig. Trotzdem haben Dozenten und Verwaltung ein Programm für das erste Halbjahr 2021 auf die Beine gestellt. Manche Kurse finden online statt und bei einigen sind Vorbehalte zu beachten. Trotz allem wurden aber auch neue Ideen für Angebote umgesetzt.

„Es ist eine Menge zusätzlicher Arbeit für uns“, sagt Juliane Kerzel-Kohn, Leiterin der Kreisvolkshochschule (KVHS). Weil nicht abzusehen sei, wie viele Stunden der geplanten Kurse tatsächlich gehalten werden können, soll jetzt erst nach den Kursen abgerechnet werden. Die Teilnehmer bezahlen dann die tatsächlich gehaltenen Stunden. Kurse, die im Januar beginnen sollten, fangen später an. Ausgefallene Stunden werden nicht später nachgeholt und nicht abgerechnet. Wer sich für Kurse oder Vorträge interessiert, sollte sich trotz allem anmelden. Zum einen sei das für die Organisation wichtig, zum anderen werden alle angemeldeten Interessenten sehr schnell über das Ausfallen oder Stattfinden informiert. Auch die Website der KVHS werde stetig aktualisiert. Dort gibt es das Programm auch zum Herunterladen. Und das enthält viele Neuheiten.

Hier ein paar Tipps

Viele Berater wollen bloß unser Bestes – unser Geld. Das ist bei Finanzdienstleistungen besonders brisant. Wie es in der Branche zugeht, hat Hartmut Walz erforscht und darüber seine Doktorarbeit geschrieben. Heute ist er Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Er spricht über „Manipulationen im Finanzdienstleistungsvertrieb“. Vor „Wölfen im Schafspelz“ warnt er an zwei Terminen, am Mittwoch, 10. Februar, in Mutterstadt und am Freitag, 12. März, in Schifferstadt.

Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wer deshalb seine Nachfahren finanziell beglücken möchte, sollte sich mit Testament und Schenkung auskennen, nicht dass das Finanzamt sich übergangen fühlt und unerwartet anklopft. Rechtsanwältin Ulrike Sauersten, Spezialistin für Erbrecht, spricht am Dienstag, 23. Februar, in Böhl-Iggelheim über die Ansprüche auf einen Pflichtanteil beim Vererben und wie groß oder klein der Anteil sein kann. Um das Ehegattentestament geht es am Freitag, 19. März, in Mutterstadt. Die Vorträge sind kostenfrei, eine Anmeldung ist aber erforderlich.

Den Wald entdecken

Im Fachbereich Erziehung und Familie ist Autismus ein neues Thema. Sonderpädagogin Daniela Heil wird am Freitag, 30. April, über verschiedene Ausprägungen sprechen. Autismus kann auf Wahrnehmung, Verhalten und soziale Kompetenz der Betroffenen auswirken. Der Vortrag „Kinder im Autismus-Spektrum“ soll in Schifferstadt stattfinden.

„Papa, was für ein Baum ist das? Mama, kann man den Pilz essen?“ Damit die Familie nicht ratlos im Wald steht, bietet die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen zusammen mit der Volkshochschule die Waldwichtel-Reihe an. An sieben Terminen gehen Kinder und Eltern zusammen mit der Waldpädagogin Barbara Vogel in den Mutterstadter Wald, wo es viel zu entdecken gibt. Im März und Juni beginnen jeweils vormittags oder nachmittags die Reihen.

Neu im Programm ist die Wald-Werkstatt: Waldmusik. Wie klingt der Wald? Und warum sind so viele Musikinstrumente aus Holz? Die pädagogisch geschulte Försterin Beate Werner erklärt das, und am Ende gibt es ein gemeinsames „Waldkonzert“ am Samstag, 19. Juni, ab 14 Uhr im Mutterstadter Wald.

Stress links liegen lassen

Draußen das Virus, drinnen hocken Eltern und Kinder den ganzen Tag aufeinander – da werden die Familienbande schon ganz schön beansprucht. Petra Nagl, ausgebildet in systemischer Familientherapie, gibt Tipps in ihrem Vortrag „Stark im Familienverband“ am Mittwoch, 10. Februar, in Mutterstadt. Die Dozentin hält noch weitere Veranstaltungen, etwa zu Stressbewältigung und Resilienz, der psychischen Widerstandskraft. Wie immer gibt es im KVHS-Programm viele Veranstaltungen zu autogenem Training, progressiver Muskelentspannung und weiteren Verfahren.

Sicherlich entspannend kann der Genuss eines guten Whiskys sein – oder von mehreren. Genuss und Informationen rund um das „Lebenswasser“ der Schotten gibt es von Februar bis Mai in sieben verschiedene Veranstaltungen von Kerstin und Martin Scholl in verschiedenen Orten des Kreises. Da kann man eine virtuelle und geschmackliche Reise durch die Whisky-Regionen machen, Neuheiten von der Whisky-Messe erfahren und testen oder die edlen Tropfen in Fassstärke mit deutlich mehr Alkoholprozenten ausprobieren.

Schottland, China und Rumänien

Der Whisky-Konsum in China legt ständig zu, berichtet ein Branchenblatt. Da lohnt es sich doch, Chinesisch zu lernen. Auch wenn man keinen Whisky verkauft, kann man mit der KVHS ab diesem Semester in zwei Kursen die Muttersprache von fast 900 Millionen Menschen lernen. Und dass China die nächste Wirtschaftsmacht wird, steht außer Frage. Ein Vormittagskurs beginnt am Dienstag, 2. März, der Abendkurs am Donnerstag, 4. März, – beide in Limburgerhof.

Zum „Intermezzo Italiano“ lädt Rosa Mennella alle Italienfans ein, die schon ein bisschen in Sprache und Kultur hineingeschnuppert haben. In entspannter Atmosphäre können die Teilnehmer das Hören, Lesen und Schreiben trainieren. Der Abendkurs beginnt am Mittwoch, 3. Februar, in Mutterstadt.

Mit den fleißigen Leuten auf den Feldern des Landkreises reden können – das wäre nicht nur für Landwirte schön. Rumänisch soll auch eine sehr melodische Sprache sein. Einen Einstieg für Anfänger bietet ein zehnteiliger Abendkurs montags. Der Kursbeginn im Januar muss verschoben werden, Infos gibt es im Rathaus Mutterstadt und bei der KVHS.

Noch Fragen?