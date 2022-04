Ein Vogelnest hat am Montag um 15.32 Uhr einen mehr als einstündigen Stromausfall in Teilen von Harthausen und Berghausen verursacht. Wie die Pfalzwerke mitteilen, sorgte das Vogelnest für einen defekten Isolator, der den Stromausfall bedingte. Die betroffenen Haushalte waren nach Angaben des Energieversorgers eine Stunde und 41 Minuten ohne Strom. Die Mitarbeiter des Pfalzwerke-Netzteams Vorderpfalz stellten die Versorgung schnellstmöglich wieder her.