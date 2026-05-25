Bislang noch unbekannte Täter haben sich am vergangenen Donnerstagabend gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude im Dudenhofener Gewerbegebiet verschafft. Nach Angaben der Polizei stahlen sie dort Werkstücke im Wert eines fünfstelligen Betrags. Zeugen, die in der Nähe des Gewerbegebiets verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.