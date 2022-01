Der 30-jährige Fahrer des Linienbusses musste stark bremsen, dabei verletzten sich vier Passagiere leicht, drei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Nötig war das Manöver, weil ein weißer Kleinwagen laut Polizei am Donnerstag gegen 12.15 Uhr vor dem Bus auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Mutterstadter Ortsmitte unterwegs war und unvermittelt abbremste, um in die Bohligstraße abzubiegen. Der Busfahrer wollte also den Aufprall verhindern. Von dem Auto fehlt bislang jede Spur. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Hyundai handeln könnte. Zeugen können sich bei der Polizei in Schifferstadt melden, per Telefon unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.